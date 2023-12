Alleanza Riformista: “Visita Presidente Mattarella: rilancio dei rapporti verso altre prospettive”

Si avvicina la Visita di Stato a San Marino del Presidente della Repubblica Italiana S.E. Sergio Mattarella.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha ufficialmente annunciato che mercoledì 6 dicembre il Presidente della Repubblica Italiana sarà San Marino accompagnato da un’alta e qualificata delegazione guidata dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli.

Una visita in territorio sammarinese che arriva nove anni dopo quella del Presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso lo scorso settembre, e che fa seguito a quella compiuta nel maggio 2021 dagli allora Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini.

Una Visita di Stato che conferma l’eccellenza delle relazioni bilaterali e che sarà occasione di ulteriore confronto con un rilancio dei rapporti verso altre prospettive.

Alleanza Riformista esprime soddisfazione e si complimenta con tutte le nostre Istituzioni per il lavoro messo in campo, al fine di raggiungere questo qualificato traguardo.

Infine, desideriamo fin da subito ringraziare il dipartimento Affari Esteri, la Segreteria Istituzionale, le forze di Polizia e tutto l’apparato della amministrazione, per il lavoro di organizzazione e preparazione di questo evento di altissimo livello.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista