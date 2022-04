Amore senza (con)fine, la nuova co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona in onda su Radio San Marino

Un viaggio radiofonico in sei tappe sull’amore e la passione per la cultura. Amore senza (con)fine, la nuova co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona, racconta le testimonianze di personaggi storici, del mondo della cultura e del sociale, in un format originale di Radio San Marino che unisce musica italiana e voci dai territori della Comunità. Le prime due puntate andranno in onda sabato 23 aprile alle ore 19.30 e domenica 24 alle ore 10.50. I successivi quattro appuntamenti saranno trasmessi sabato 30 aprile alle 19.30 e domenica 1° maggio alle 12.30 e, nelle stesse fasce orarie, sabato 7 e domenica 8 maggio. L’intera co-produzione sarà disponibile in podcast nella sezione del sito dedicata alle iniziative della Comunità Radiotelevisiva Italofona, www.sanmarinortv.sm/radio/san-marino-podcast/comunita-radiotelevisiva-italofona-c209. Nella prima puntata, Da San Marino a Rimini: una terra di libertà, verrà proposta un’intervista a Sua Eccellenza Paolo Rondelli, Direttore Generale degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Ai microfoni di Radio San Marino, l’Eccellentissimo Capitano Reggente riferisce del suo personale rapporto con la cultura e illustra il ruolo dell’istituzione che dirige. La testimonianza è stata raccolta lo scorso 25 febbraio, prima dell’elezione alla Suprema Magistratura. Nel contributo della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI) si rievoca la figura dell’educatrice e pedagogista Margherita Zöbeli, fondatrice del Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini, con un’intervista ad un’operatrice del CEIS, Sonia Rossi. Nella seconda puntata, Da Merano a Firenze: la bellezza dei luoghi storici, Rai Alto Adige intervista la storica Rosanna Pruccoli, che parla del legame tra la giovane borghese Anna e Giovanni d'Asburgo-Lorena, una storia d’amore durata fino alla morte dell’arciduca, trasferitosi in Alto Adige vicino a Merano in un castello tutt’oggi abitato dai discendenti. Nel contributo di Radio Romania Internazionale si ricorda la Regina Elena di Romania, che visse a Villa Sparta a Firenze dal 1932 al 1940 e dal 1948 al 1981, con una testimonianza di Melania Cotoi, guida turistica e presidente dell’associazione AlterNATIVA, impegnata nella promozione della cultura romena in Italia. Nella terza puntata, Da Roma a Città del Vaticano: storie da cinema, si ricorda l’attrice Monica Vitti, scomparsa lo scorso 2 febbraio, con un estratto dal programma d’archivio di Rai Radio 3 La Grande Radio. Radio Vaticana rievoca la storia d’amore tra l’attrice svedese Ingrid Bergman e il regista italiano Roberto Rossellini attraverso la testimonianza del figlio della coppia, Roberto “Robertino” Rossellini. Nella quarta puntata, Da Cagliari ad Atene: voci fuori dal comune, si va alla scoperta di una storia d’amore esemplare per l’ambiente, quella dell’insegnante cagliaritana Carola Farci, che racconta dei suoi viaggi in diversi paesi europei con l’obiettivo di pulire le spiagge dalla plastica e da altri tipi di rifiuti. Nel contributo realizzato da Rai Sardegna vengono intervistati anche il ricercatore Alessandro Cau e l’imprenditore Davide Sanna. Radio Atene ha incontrato poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2013, l’attrice Rossella Falk, che ricorda la sua amicizia con una delle voci sublimi del XX secolo: il soprano Maria Callas. Nella quinta puntata, Da Casarsa a Trieste: sulle orme degli intellettuali, si commemora Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita, con un contributo che tratta del rapporto fondamentale dell’intellettuale con la madre, Susanna Maria Colussi. Ne discutono ai microfoni di Rai Friuli-Venezia Giulia, Flavia Leonarduzzi, direttrice del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e lo studioso Marco Salvadori. Radio Capodistria, in occasione del centenario dell'uscita dell'«Ulisse», parla della relazione tra James Joyce e la moglie Nora, raccogliendo le testimonianze di Riccardo Cepach, curatore del Museo Svevo e del Museo Joyce di Trieste e della professoressa Laura Pelaschiar, docente di Letteratura inglese all’Università degli Studi di Trieste e direttrice della Trieste Joyce School. Nella sesta puntata, Da New York a Buenos Aires: italiani all’estero, ultima tappa del viaggio radiofonico della Comunità Radiotelevisiva Italofona, Radio ICN New York intervista Piero Armenti, imprenditore e scrittore italiano residente nella “Grande mela”. Nel contributo di RAE Argentina si ricorda la storia d'amore tra lo scrittore Italo Calvino e sua moglie, la traduttrice argentina Esther Judith Singer. La Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI) - di cui San Marino RTV è membro fondatore - è un’associazione senza scopo di lucro che promuove da oltre 35 anni la valorizzazione della lingua, della cultura italiana e dell’identità italica. La CRI opera in modo pragmatico su diversi fronti, attraverso l’organizzazione di seminari di formazione per operatori delle emittenti italofone, la promozione e il coordinamento di co-produzioni, soprattutto radiofoniche, internazionali, la partecipazione a convegni e seminari su temi che, a diverso titolo, riguardano la lingua italiana.

