Anche USL alla conferenza internazionale del lavoro, ILO a Ginevra: economia della cura e giustizia sociale al centro

Sono iniziati lo scorso 3 giugno e andranno avanti fino al 14, i lavori della 112^ Conferenza Internazionale del Lavoro, un evento annuale che richiama a Ginevra circa 4.000 delegati provenienti dai 187 Stati mem- bri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL.

La conferenza vede riuniti Governi, Sindacati e Rappresentanti dei Datori di Lavoro. Per conto di USL sta prendendo parte ai lavori il funzionario della Federazione Servizi e Commercio Ricar- do Ceccoli.

Tanti i temi al centro della Conferenza e le commissioni seguite dal delegato di USL Ricardo Ceccoli, tra cui quelle sulla protezione dei lavoratori dai rischi biologici, dei diritti fondamentali del lavoro, dell’economia della cura, tema con peso specifico particolarmente rilevante per l'uguaglianza di genere, sia nella sfera pubblica che privata.

La Conferenza guarda anche ai diritti negati ai bambini, costretti in tante parti del mondo a lavorare già in tenera età e condannati alla più grave forma di schiavitù: quella di non ricevere mai un’istruzione, per non parlare dei rischi legati alla mancata sicurezza.

Si celebra proprio il 9 giugno la giornata mondiale contro il lavoro minorile di cui, stando alle stime dell’ILO, sarebbero vittime nel mondo oltre 152 milioni di bambini. Ampio spazio nella cornice della Conferenza alla Convenzione OIL del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, n. 190, che San Marino ha ratificato assieme ad altri 38 Paesi, tanti tuttavia ne mancano all’appello. Di qui la grande sfida se in futuro vogliamo davvero un mondo senza discriminazioni fra generi.

Ricardo Ceccoli per USL, fra le altre, ha partecipato alla Commissione delle applicazioni delle normative che supervisiona che i Paesi che ratificano le convenzioni le applichino veramente. Il tema centrale resta dunque quello della giustizia sociale che è alla base dell’agire di USL.

cs Unione Sammarinese Lavoratori