ANIS saluta e ringrazia l’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Sergio Mercuri

La Presidente ANIS Neni Rossini, il Segretario Generale William Vagnini e il Consigliere Franco Capicchioni hanno incontrato ieri mattina S.E. Sergio Mercuri, giunto al termine del suo mandato diplomatico in Repubblica. I vertici ANIS hanno consegnato all’Ambasciatore una lettera in cui esprimono il più vivo ringraziamento per l’intensa e proficua attività diplomatica che ha svolto per il Paese e con la quale ha contribuito in maniera decisiva a rafforzarne le relazioni con lo Stato italiano. Tante le occasioni in questi anni in cui anche ANIS ha potuto constatare l’impegno e la disponibilità dell’Ambasciatore, in particolare sui tanti temi di interesse riguardanti il mondo economico e le imprese sammarinesi, per cui ha rappresentato un sostegno forte e sempre presente. Durante il colloquio è stata ricordata anche la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso dicembre, alla quale l’Ambasciatore Mercuri ha contribuito in maniera fondamentale: “Una visita”, hanno specificato la Presidente e il Segretario Generale, “ricca di significato e di emozioni, che ha sancito uno dei momenti più significativi della nostra storia, dimostrando una vicinanza e una volontà di collaborazione che ha coinvolto insieme alle istituzioni tutti i sammarinesi”. Lo stesso spirito costruttivo e collaborativo con cui l’Ambasciatore ha accompagnato San Marino nel percorso di avvicinamento non solo all’Italia, ma anche all’Europa attraverso l’imminente l’Accordo di Associazione. Ora spetta a noi, categorie economiche, parti sociali e soprattutto alla politica, proseguire convintamente questo percorso e completare quell’integrazione nel mercato unico che, finalmente, consentirà alle nostre imprese e a tutti i cittadini di competere alla pari di tutti gli altri.

cs A.N.I.S.