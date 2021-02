Anpi Santarcangelo di Romagna: banchetti raccolta firme

Venerdì mattina dalle 10 alle 12 in Piazza Ganganelli, sabato mattina dalle 10 alle 12 e domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 presso la sede dell’ANPI (sotto al Municipio di Santarcangelo) sarà possibile per la popolazione firmare a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". A promuovere l’iniziativa, nata dalla proposta del Sindaco di Stazzema la cui frazione di Sant’Anna, il 12 agosto 1944, fu teatro di una delle più efferate stragi nazifasciste, è l’ANPI di Santarcangelo di Romagna durante la festa di tesseramento nazionale (27 e 28 febbraio), in collaborazione con altre forze politiche che si riconoscono nei valori dell’antifascismo. Occorre in Italia una legge che vieti definitivamente la propaganda fascista: troppo spesso immagini che richiamano al nazifascismo o souvenir ritraenti Mussolini vengono dipinti come “folklore”; a distanza di settantasei anni dalla Liberazione dal nazifascimo non è più possibile tollerare messaggi che minano alle fondamenta della nostra democrazia e della Costituzione della Repubblica; per questa ragione è giunto il momento in cui azioni di apologia di fascismo come la propaganda o la vendita di oggetti con simboli nazifasciti siano messi definitivamente fuorilegge. Soprattutto al giorno d’oggi, con un panorama politico e sociale estremamente precario, occorre neutralizzare in maniera definitiva gli atti fascisti, i quali non fanno che aumentare la tensione sociale e la lotta tra le fasce più emarginate della società. Per questo motivo l’ANPI invita la cittadinanza a recarsi negli orari e nei giorni indicati a firmare a sostegno di questa proposta di legge, mantenendo il distanziamento e indossando i propri dispositivi di sicurezza.

c.s. Anpi Santarcangelo di Romagna