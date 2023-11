ASGG: Conclusione e discussione Tesi, XI Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”

L'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG) è lieta di annunciare la conclusione e la discussione delle tesi della XI Edizione del prestigioso Master di secondo livello in Medicina Geriatrica «Giancarlo Ghironzi». L'iniziativa, nata in 2012 dall'ASGG in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara, gode del patrocinio della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) e della IAGG (International Association of Gerontology e Geriatrics).

Il Master, ideato dall’ASGG e diretto dal Prof. Giovanni Zuliani dell'Università di Ferrara, rappresenta un pilastro fondamentale nell'ambito della formazione di colleghi medici, psicologi e specialisti nella cura ed assistenza del paziente anziano. Finora, il Master ha formato con successo 180 professionisti, contribuendo significativamente al miglioramento delle competenze nel campo della Geriatria. La XI Edizione del Master si è distinta per il suo approccio multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo importanti esperti nel campo della Geriatria. I candidati hanno avuto l'opportunità di approfondire le loro conoscenze attraverso una prospettiva integrata, affrontando le molteplici sfaccettature della medicina geriatrica.

Al termine del decimo modulo, che prevede l’insegnamento problematiche Urologiche e di appropriatezza e servizi territoriali Geriatrici è prevista la consegna dei diplomi ai 20 candidati provenienti da diverse parti d'Italia che hanno frequentato il corso di formazione. Questo momento rappresenta un riconoscimento dell'impegno e della dedizione dei Colleghi nel completare con successo il percorso formativo, contribuendo al progresso della medicina Geriatrica nel panorama Nazionale ed Internazionale.

Oltre al Master, l'ASGG ha partecipato attivamente a numerosi eventi nel corso dell'anno, confermando il suo ruolo centrale nella promozione della Gerontologia e Geriatria. Di particolare rilievo è stato, l’evento organizzato della stessa Associazione, il II Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, dal titolo "Invecchiamento di Successo: mito o realtà", che ha affrontato in modo approfondito le grandi sindromi geriatriche, con un focus speciale sugli aspetti sociali che influenzano il benessere degli anziani.

Il Presidente dell’ASGG, il Dott. Carlo Renzini è orgoglioso di confermare che per l’anno academico 2023/24, si proseguirà con la XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica «Giancarlo Ghironzi». Questo è la conferma che il Master è una formazione importante, facendo di San Marino punto di riferimento nel campo della Geriatria, ed implica una maggiore responsabilità degli attori sia istituzionali che privati del nostro territorio.

La XII Edizione è Patrocinata da quest’anno dall’EuGMS (European Geriatric Medicine Society), AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatrica), SIGOT (Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio), AITOG (Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica).



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG)