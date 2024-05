Ass. Emma Rossi: domenica 26 maggio passeggiata a Monte Cerreto, aperte le iscrizioni

L’Associazione Emma Rossi ricorda che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla passeggiata fra natura e storia all’interno del Parco Emma Rossi in località Monte Cerreto che si terrà nel pomeriggio di domenica 26 maggio prossimo. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15.30 presso l’ingresso del Parco, quindi ci si sposterà lungo un sentiero all’interno del bosco e si farà ritorno al punto di partenza. Il percorso di circa 4 km. è agevole e non presenta particolari difficoltà. E’ prevista una sosta a ridosso dell’area archeologica nel corso della quale la dott.ssa Paola Bigi della sezione archeologica dei Musei di Stato ci illustrerà il valore e la storia di quest’area, in cui sono presenti le rovine del castello di Monte Cerreto. Sono previste altre brevi soste, nel corso delle quali la dott.ssa Maria Maddalena Bevitori e il dott. Michele Stacchini dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole ci racconteranno le caratteristiche ambientali e le particolarità della flora e della fauna presenti in quest’area a parco tra le più pregevoli del nostro Territorio. La partecipazione va comunicata entro le ore 12.00 di venerdì 24 maggio p.v. con una telefonata o un sms ai seguenti numeri 335 5323012 e 335 7346928 oppure segnalandolo attraverso la pagina facebook dell’Associazione. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con sé una bottiglietta d’acqua.

c.s. Associazione Emma Rossi