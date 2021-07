Sabato 26 giugno 2021 si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci SUMS presso il Centro Congressi Kursaal. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2020, un anno molto difficile in cui SUMS ha fatto fronte all’emergenza sanitaria, economica e sociale del nostro Paese attraverso la raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali e il Fondo di Solidarietà, che ha dovuto fronteggiare le crescenti richieste di aiuto da parte dei cittadini in difficoltà. Il bilancio 2020, riportando solo una piccola perdita dovuta alle uscite straordinarie per le iniziative di solidarietà sociale e l’erogazione di fondi a favore dell’Ospedale di Stato, conferma per il secondo anno consecutivo la stabilizzazione dei conti del sodalizio. Gli organi sociali e la segreteria della SUMS hanno incessantemente lavorato per perseguire lo spirito mutualistico e le attività statutarie, nonostante l’emergenza sanitaria e le restrizioni anti covid. Durante l’assemblea è stata inoltre approvata l’istituzione di un Trust per dare maggiore forza alle attività statutarie della SUMS. Nominati anche due consiglieri: Conrad Mularoni e Dennis Bizzocchi, quest’ultimo confermato per il secondo mandato. La SUMS ringrazia i soci per la partecipazione e intende congratularsi con i nuovi eletti augurando un buon lavoro.

Cs Sums