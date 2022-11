Assemblea storica della SUMS

Sabato 26 novembre 2022 si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci SUMS presso la sala Montelupo a Domagnano. L’ordine del giorno prevedeva l'aggiornamento della polizza assicurativa LTC (Long Term Care) a favore dei soci in caso di non autosufficienza e la modifica dell’art. 5 dello statuto che si è conclusa con la votazione dei soci che hanno deliberato l’ammissione al sodalizio delle donne nella Società Unione Mutuo Soccorso a partire dal 2023. Un passaggio storico che accompagna un'eventuale futura fusione con la SUMS femminile: “si sta trattando – fa sapere il Presidente SUMS, Marino Albani - per valutare se ci sono le condizioni favorevoli per una reciproca volontà di fusione delle associazioni, non è una scelta obbligata ma rimane la volontà reciproca di collaborazione”. Finora la SUMS per tradizione e consuetudine consolidate dalla storia del sodalizio ha permesso l’ingresso come soci solo di uomini, questo non va interpretato come un segno di arretratezza culturale o di discriminazione di genere, ma anzi di espressione di una piena libertà di associazione che va affermata e rispettata; d’altronde ancora oggi esistono nel mondo associazioni di soli uomini o sole donne, anche a San Marino. L’apertura alle donne è il risultato di una libera scelta e non di pressioni esterne, che riteniamo possa portare nuova linfa nel sodalizio che sta sviluppando tante attività per i soci e nella comunità sammarinese all’insegna del principio di sussidiarietà e della solidarietà sociale che da sempre contraddistingue la nostra associazione.

cs Sums