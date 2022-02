Assemblea USL salariati AASLP

Sala ex International gremita oggi per l’assemblea dei salariati AASLP in attesa del rinnovo del contratto di riferimento da oltre 10 anni. La folta partecipazione rende l’idea di quanto sia sentita dai lavoratori l’urgenza di rinnovare quanto prima il contratto dei salariati; l’impennata dell’inflazione, l’aumento vertiginoso delle utenze, il calo del potere d’acquisto e tutti gli elementi attuali che, purtroppo, concorrono al costo della vita hanno ormai esasperato gli animi di chi, da anni deve fare quadrare il bilancio familiare con una retribuzione che non consente di guardare al futuro con la stessa serenità . Già nella nostra precedente assemblea del 20 settembre 2021 il mandato ricevuto dai lavoratori era netto: rinnovare il contratto con particolare riferimento alla parte economica. Per questo motivo avevamo accolto con estremo favore la disponibilità della Segreteria al Territorio a confrontarsi col Sindacato in merito al rinnovo in oggetto; purtroppo abbiamo dovuto rilevare che la Segreteria ha annullato l’incontro (fissato per lunedì 7 scorso) poche ore prima del suo svolgimento per impegni istituzionali. Siamo certi che la Segreteria si adopererà per riconvocare l’incontro in tempi brevissimi. L’USL ha comunque ritenuto di svolgere ugualmente l’assemblea prevista per oggi al fine di aggiornare i lavoratori sull’avanzamento del prospetto riorganizzativo dell’Azienda di Produzione ricevendo nuovamente dai lavoratori e con ancora più forza e convinzione, il mandato di sollecitare il confronto sulla parte economica e normativa al più presto. L’assise non ha escluso iniziative al fine di sensibilizzare la controparte governativa e concretizzare l’intento dichiarato (quantomeno sulla carta) di aiutare e venire incontro alle parti sociali più in difficoltà.

Cs La Segreteria USL