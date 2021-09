Assemblee congressuali FULI-CSdL, proseguono con elevata partecipazione

È arrivato a oltre metà delle 80 previste il ciclo delle assemblee congressuali sui posti di lavoro della Federazione Unitaria Lavoratori Industria, in occasione del 20° Congresso CSdL in programma l'11 e 12 novembre prossimi. Le assemblee registrano un dibattito ricco, costruttivo e approfondito sulle varie tematiche contenute nel documento congressuale; ampio interesse desta la delicata situazione del settore bancario e le ripercussioni economiche che ne derivano, oltre al fatto che per la prima volta San Marino è ricorso all’indebitamento internazionale. Grande è l’attenzione anche alle imminenti riforme annunciate dal Governo, come quella del mercato del lavoro e del sistema pensionistico; in particolare su quest'ultima, i lavoratori e le lavoratrici concordano sulla volontà che la tematica previdenziale non sia affrontata in modo disgiunto da altre riforme come quella fiscale, tenendo conto che serviranno in prospettiva ingenti risorse per mantenere un livello di welfare qualificato ed efficiente. Il raggiungimento dell'equità fiscale è la precondizione per mantenere in pieno l’intervento economico dello Stato sia nel sistema pensionistico che nel sistema sanitario pubblico, che deve assicurare un elevato livello qualitativo. In ultimo, ma non per importanza, il tema del rinnovo contrattuale del settore industria e artigianato - anche alla luce dell’impennata inflattiva che si sta determinando - che interesserà l’azione sindacale del prossimo futuro. Particolarmente sentiti sono anche i temi relativi ai rapporti internazionali e alla necessità di una maggiore integrazione di San Marino nell'Unione Europea e con l’Italia, con cui è fondamentale ricostruire delle relazioni proficue e di pari dignità, che eviti qualunque penalizzazione per i sammarinesi e residenti, in considerazione del fatto che l'Italia rimane sempre il principale interlocutore in campo economico, turistico, sociale e sanitario. I lavoratori, nell'esprimere apprezzamento e ampia condivisione dei contenuti del documento di base del 20° Congresso CSdL, hanno dimostrato un notevole grado di preparazione e conoscenza delle problematiche del paese. Quale ulteriore elemento positivo, è emersa una diffusa disponibilità dei lavoratori più giovani a farsi eleggere come delegati, che parteciperanno così ai lavori del Congresso Confederale, preceduto da quello della FULI, in programma il 26 ottobre sul tema "Ripartire dai diritti".

