Associazione Comitato Festa di Casole chiede aiuto

Cari Amici di Casole, l'Associazione Comitato Festa di Casole ha bisogno del vostro aiuto. Questa estate, oltre ad organizzare eventi ricreativi nella nostra piazzetta, vogliamo installare un defibrillatore automatico nel cuore di Casole, uno strumento salva-vita accessibile a tutti coloro che partecipano alle nostre feste, che risiedono in zona o che semplicemente si trovassero nei dintorni in caso di necessità. Proprio a Casole abbiamo visto con i nostri occhi quanto utile possa rivelarsi questo piccolo oggetto fondamentale per la salute di tutti. Per realizzare il nostro progetto però, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo infatti indetto una raccolta fondi a cui puoi partecipare:

effettuando una donazione in persona direttamente durante i nostri eventi con un bonifico bancario all'IBAN dell'Associazione: SM85I0606709811000110151918

contattando un membro dell'associazione o scrivendo alle nostre pagine social Facebook e Instagram

Grazie con tutto il nostro cuore, Associazione Comitato Festa di Casole

cs Comitato Casole