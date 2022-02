Associazione Emma Rossi sulla Convenzione Faro

L’istanza d’arengo presentata dall’Associazione Emma Rossi perché sia ratificata la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (STCE n. 199), meglio nota come Convenzione di Faro, è stata approvata dal Consiglio Grande e Generale il 25 febbraio 2021 con il consenso di tutte le forze politiche intervenute. L’Associazione aveva ringraziato per quella decisione il Consiglio Grande e Generale ed auspicato una rapida conclusione della procedura di ratifica ed un altrettanto sollecito deposito del relativo strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa così che finalmente anche la Repubblica di San Marino, che proprio sulla eredità culturale fonda in modo prioritario la propria identità di Stato, potesse essere parte attiva di questa significativa Convenzione, già ratificata da molti Paesi, compresa l’Italia. Ad un anno da quella deliberazione, dispiace constatarne la mancata attuazione e anche l’assenza di riferimenti sull’argomento. Dispiace anche non riuscire a capire perché il Congresso di Stato ed il Consiglio Grande e Generale non abbiano ancora dato corso alla ratifica di quella Convenzione, sottoscritta dal Governo fin dal 19 maggio 2006.