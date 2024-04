Associazione Plexum APS: incontro su emergenze

L’Associazione Plexum APS ha organizzato per lunedì 8 aprile alle ore 18:30 a Rimini presso il Training Lab, via Nuova Circonvallazione 57Q un incontro con Stefano Zanut dei Vigili del Fuoco di Pordenone dal titolo "Persone, Vulnerabilità ed emergenze" . Nel corso dell'incontro ci si confronterà, partendo dagli eventi che periodicamente coinvolgono il nostro paese, ma anche altre parti del nostro pianeta, su come tracciare un profilo qualitativo della vulnerabilità delle persone nei disastri (ma anche in altre emergenze quotidiane), per farlo diventare uno strumento di pianificazione e gestione capace di garantire la sicurezza e la tutela di tutte le persone. Durante un’emergenza infatti, la vulnerabilità gioca un ruolo importantissimo, che incide proprio sulla possibile risposta delle persone e sulle conseguenze di ciò che sta accadendo. Per iscrizioni, fino ad esaurimenti posti: https://strawpoll.com/poy9W5aWDgJ