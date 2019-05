Associazione San Marino Cina: la missione del presidente Terenzi

Al rientro dall’importante missione a Pechino durante la quale il Presidente dell’Associazione San Marino Cina, Gian Franco Terenzi ha partecipato al Secondo Forum sulla Nuova Via della Seta per la Cooperazione Internazionale (BRF), l’Ambasciatore Cinese in Italia, S.E. Li Ruiyu ha voluto incontralo per complimentarsi sulla sua partecipazione cogliendo l’occasione anche per un ultimo saluto di congedo per la fine della sua missione in Italia. L’Ambasciatore durante l’incontro ha sottolineato l’importanza che l’Associazione San Marino Cina ha nei rapporti fra i due Paesi, grazie alle numerose iniziative d’amicizia e scambio culturale organizzate in questi anni, riconoscendo il merito al Presidente Terenzi di aver contribuito all’apertura di un Istituto Confucio quale strumento per la diffusione della cultura cinese nella Repubblica di San Marino. S.E. Li Ruiyu si è complimentato per l’attenzione che sempre viene dedicata ai vari festeggiamenti legati alla Cina come il 70° anniversario dalla Fondazione della Repubblica popolare, che verrà celebrato anche a San Marino nei prossimi mesi.