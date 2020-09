Attiva-Mente: "Per ripartire più umani, tutti insieme"

Di fronte alla sempre più evidente urgenza e assoluto bisogno di rimettere al centro del dibattito civile e politico il tema del rispetto dei diritti umani, civili e sociali delle persone con disabilità, dei loro famigliari e di chi, eventualmente, le rappresenta, noi continuiamo a ritenere ineludibili, per l’elaborazione di politiche e pratiche adeguate ed efficaci, i Trattati Internazionali in materia sottoscritti dal nostro Paese. Tuttavia, abbiamo deciso di chiamare a raccolta le persone con disabilità, le loro famiglie, le associazioni che si occupano di questa tematica e chiunque voglia partecipare. per un confronto sulle tante questioni aperte e irrisolte e per capire, soprattutto, se ci sono quelle disponibilità e presupposti necessari, per inaugurare una nuova stagione di impulso verso le Istituzioni supportata da una base coesa e consolidata. Nel corso della serata verranno resi noti anche alcuni elementi di una prossima Iniziativa altamente simbolica che intendiamo realizzare e che speriamo trovi la più ampia condivisione nella nostra Comunità. Vi aspettiamo mercoledì 9 Settembre, ore 21 Sala Montelupo a Domagnano

c.s. Attiva-Mente