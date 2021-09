Attivo il servizio di Medicina per lo Sport per minori e persone con disabilità

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’attivazione del Servizio di Medicina per lo Sport. Il servizio è rivolto ai minori dagli 8 ai 15 anni, che necessitano di visita e certificato per motivi agonistici ed anche alle persone con disabilità che praticano attività sportiva. L’ambulatorio di Medicina dello Sport è aperto tutti i mercoledì pomeriggio, a partire dal 15 settembre. Per prenotare la visita è necessario fissare un appuntamento tramite il CUP chiamando lo 0549 994889.