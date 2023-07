Avanti con decisione sui progetti, con concretezza

Nella serata di martedì 4 luglio, presso la sala “ex International” di Borgo Maggiore, si è tenuto l’incontro dell’Assemblea degli Aderenti di D-ML, come sempre molto partecipato e nell’ambito del quale si è sviluppato un proficuo dibattito sull’attualità politica. Dopo l’intervento introduttivo e riepilogativo del Presidente, Lorenzo Forcellini Reffi, sono stati infatti affrontati e discussi i delicati passaggi istituzionali delle ultime settimane ed è stato confermato un mandato forte al Coordinamento Centrale del Partito e al Gruppo Consiliare - in ottemperanza al senso di responsabilità oggi richiesta verso il Paese -, di proseguire con ogni sforzo utile mirato a realizzare concretamente, e secondo una calendarizzazione puntuale e precisa, i progetti importanti già presenti sul tavolo della maggioranza e del Governo. Inoltre, nella notte di ieri sono state aggiornate le composizioni delle Commissioni Consiliari Permanenti, consentendo in tal modo alla politica di tornare al lavoro sui progetti molto attesi dalla cittadinanza: tra questi senz’altro il progetto di legge sulla tutela del consumatore, in primis, ma presto anche sul tema delle attività economiche. A tal proposito, vogliamo esprimere soddisfazione per la nomina a Presidente della Commissione Finanze del nostro consigliere Gaetano Troina, al quale vanno le nostre congratulazioni ed auguriamo un buon lavoro. Come anche richiesto dall’Assemblea degli Aderenti di D-ML a conclusione dell’ultimo incontro, in questa fase occorre lavorare e risolvere i problemi nel concreto, non perdere tempo ai microfoni dell’Aula Consiliare - come a qualcuno sembra piaccia fare - con dibattiti fini a sé stessi e che non fanno bene al Paese.

