Avviata l’emissione di due bandi internazionali per l’assunzione di specialisti ortopedici

La Direzione Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica di aver già avviato l’emissione di due bandi di concorso per l’assunzione di nuovi ortopedici. Si tratta di bandi internazionali per 5 profili di ruolo, a tempo indeterminato, per un posto di Direttore della UOC Ortopedia e di 4 specialisti ortopedici. L’emissione dei bandi, oltre a potenziare il servizio, è anche conseguente alla richiesta di dimissioni di alcuni professionisti, che oltre che all’ISS svolgono anche attività libero-professionale.

Cs - ISS