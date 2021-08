“Baffi e code”, diari e quaderni per sostenere le iniziative del canile comunale Cerni

Dopo il grande successo dell’anno scorso, quando le copie dei diari scolastici andarono sold out in pochi giorni, torna anche quest’anno “Baffi e code”, con una novità, i simpaticissimi quadernoni a righe e quadretti pensati per le scuole elementari e medie. Oltre alle foto dei nostri ospiti all'interno del diario sarà possibile trovare i racconti di alcune delle adozioni a noi piu' care - le "adozioni del cuore" - i consigli e i suggerimenti dedicati sempre ai nostri amici a quattro zampe . Per i quaderni invece i nostri ospiti hanno fatto da testimonial e hanno "posato" per la copertina , realizzate con le loro foto più belle. Per prenotare i diari e i quaderni basterà contattare i referenti del canile al numero whatsapp +39 329 225 5722. “Sono sempre tantissime – fanno sapere i volontari e le volontarie del Canile Cerni - le persone che ci sostengono e partecipano attivamente alle nostre iniziative, e anche in questo periodo dove incontrarsi e vedersi è diventato più difficile, quello dei quaderni e del diario ci sembra un buon modo per essere accanto ai nostri cani e ai nostri gatti. Noi ci siamo divertiti a farlo, insieme ai nostri ospiti a quattro zampe e con la Cooperativa Sociale Cento Fiori che gestisce il canile di Rimini e Vallecchio, e la collaborazione con Fare Ambiente Rimini. Lo scorso anno in pochi giorni abbiamo registrato il sold out e non siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste pervenute abbiamo previsto più copie e speriamo di bissare il risultato. Crediamo ciecamente nelle nuove generazioni, per questo stiamo pensando ad iniziative mirate a loro come quelle scolastiche”. L'intero ricavato sarà devoluto alle attività dei canili.