Banca Agricola Commerciale approva il bilancio 2020 in utile e rinnova le cariche sociali

Gli azionisti di BANCA AGRICOLA COMMERCIALE, in data 23/06/2021, hanno approvato il bilancio d’esercizio 2020; in un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, le attività finanziarie detenute dalla clientela, pari a euro 1.333 mln, hanno registrato un incremento rispetto all’esercizio precedente del 4%, mentre, sul fronte degli impieghi, la banca ha partecipato attivamente al sostegno di imprese e famiglie, mediante la concessione di moratorie e finanziamenti finalizzati a fronteggiare la situazione pandemica. L’attività caratteristica della banca si mantiene su risultati ampiamenti positivi facendo registrare, grazie al miglioramento del margine da servizi e al contenimento dei costi operativi, un risultato di gestione di euro 4,1 mln, in crescita rispetto al 2019 del 27%. Anche il risultato finale d’esercizio torna ad essere positivo, pari ad euro 0,16 mln, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, in cui si era registrata una perdita di euro 1,66 mln, e dopo aver contabilizzato accantonamenti su crediti per circa euro 6 mln e rettifiche di valore su immobili non strumentali per oltre euro 1,5 mln. I risultati consolidati del Gruppo Bancario, grazie al contributo delle proprie controllate operanti nel comparto assicurativo e nel risparmio gestito, confermano le positive performance del bilancio individuale, con un margine di intermediazione di euro 20,5 mln (in aumento dell’1% rispetto al 2019), un risultato di gestione di euro 4,77 mln, in crescita di euro 0,33 mln rispetto al 2019 (+8%), e un risultato netto pari a euro 0,65 mln, in deciso incremento rispetto al precedente esercizio, caratterizzato da un segno negativo (+224%). L’Assemblea dei Soci, nel ringraziare per l’attività svolta i Consiglieri e Sindaci uscenti, ha nominato quali Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Biagio Bossone, Vice Presidente il Dott. Daniele Savegnago, Consiglieri il Dott. Emanuele Cesarini, il Dott. Andrea Ragagni e il Prof. Avv. Francesco Gennari; ha altresì designato a Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Vanessa Tavolini e i Sindaci Avv. Davide Bulzoni e Prof. Giorgio Rusticali.

c.s. BANCA AGRICOLA COMMERCIALE