Banca Centrale: staff visit del Fondo Monetario Internazionale

Nella giornata di ieri si è conclusa la consueta staff visit del Fondo Monetario Internazionale (FMI) in preparazione della missione annuale art. IV si svolgerà nella seconda parte del 2024. La delegazione del FMI, guidata dal Capo Missione Borja Gracia, ha avuto incontri con il Governo, le parti sociali, i rappresentanti dei vari settori dell’economia e, per quanto riguarda il sistema finanziario, con Banca Centrale, le banche e i soggetti coinvolti nella gestione della cartolarizzazione di sistema dei crediti deteriorati (NPL). Nella press release pubblicata al termine della visita, il Capo Missione ha rimarcato, per quanto concerne il settore bancario, i risultati rilevanti (definiti una “milestone”) ottenuti nella riduzione dei NPL grazie, in particolare, all’avvio dell’operazione di sistema per la loro cartolarizzazione e della Regolamentazione in materia di Calendar Provisioning emanata da BCSM. Sempre con riferimento al settore bancario, sono stati sottolineati i miglioramenti sensibili della redditività e della liquidità degli intermediari, seppur la prima sia dipesa in misura significativa dalla dinamica dei tassi di interesse. Il Capo Missione evidenzia, inoltre, il permanere di sfide importanti per le banche, che nel futuro dovranno fronteggiare un calo dei margini di interesse derivante da un aumento del costo della raccolta, così come da un possibile aumento dei crediti deteriorati in conseguenza del rallentamento stimato dell’economia. Nel contesto descritto, le banche devono perseguire politiche prudenti, rafforzando i propri buffer di capitale, in coerenza con le linee di indirizzo stabilite da BCSM e condivise durante la staff visit dal FMI. Da ultimo, il Capo Missione ha sottolineato le opportunità che potranno derivare dalla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, in primo luogo per l’integrazione dell’economia sammarinese nel mercato unico e per la possibilità di attrarre investitori stranieri. Al riguardo, è stato raccomandato di supportare gli investimenti che la Banca Centrale dovrà sostenere nella sua attività finalizzata all’attuazione dell’accordo di Associazione per il sistema finanziario. La press release pubblicata al termine della visita è consultabile al seguente collegamento: https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/04/09/PR24110-San-Marino

c.s. Banca Centrale della Repubblica di San Marino