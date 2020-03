Banca di San Marino si unisce alla raccolta fondi a sostegno delle Istituzioni Pubbliche per la lotta al Coronavirus

Anche Banca di San Marino si unisce alla raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID – 19, che ha colpito il nostro paese, effettuando la donazione di €5.000, sul conto corrente, IBAN SM 05 S 08540 09800 000060185000, aperto appositamente per raccogliere le donazioni di tutti coloro che desiderano dare il loro contributo per sostenere l’Istituto Sicurezza Sociale e la Protezione Civile, nell’approvvigionamento di quanto necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria in atto. Banca di San Marino che ha nel suo DNA e nella sua storia lo spirito di solidarietà, cooperazione e attaccamento al territorio e alle persone, si augura che con la collaborazione di tutti, nel rispetto dei disposti normativi, questo difficile periodo storico possa avere conclusione nel più breve tempo possibile. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, nelle loro possibilità, alla raccolta fondi perché ogni piccolo contributo è fondamentale e farà la differenza.