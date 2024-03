Banche Sammarinesi: Verrà erogata ad Alluminio Sammarinese la somma necessaria per il pagamento dell'arretrato dello stipendio

Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa locale relative alla situazione in cui si trovano i dipendenti di Alluminio Sammarinese, Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino, Banca Sammarinese di Investimento e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino desiderano precisare che in giornata, previa acquisizione delle firme del Liquidatore su contratti, verrà erogata ad Alluminio Sammarinese la somma necessaria per il pagamento dell'arretrato dello stipendio di gennaio 2024 e della tredicesima 2023, Una volta ricevuta la liquidità sui propri conti correnti, sarà cura della Procedura effettuare i pagamenti ai dipendenti.

Le medesime Banche hanno inoltre già messo a disposizione linee di credito che consentiranno l'anticipazione di fatture per assicurare la continuità dell'operatività aziendale nelle prossime settimane.

L'emergenza è stata gestita da tutti gli attori coinvolti, Banche comprese, con la massima attenzione e tempestività, e questo ha consentito di mettere in sicurezza il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti di Alluminio Sammarinese.

Relativamente al mese di febbraio le Banche sono in attesa di ricevere dal Liquidatore gli importi esatti che dovranno essere pagati ai dipendenti.



Comunicato stampa

Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

Banca di San Marino S.p.A.

Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.