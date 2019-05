Bando di selezione tutor e coordinatore dei Soggiorni Culturali 2019

Il Dipartimento Affari Esteri, incaricato con la delibera dell’On.le Congresso di Stato n.9 del 23 aprile 2019, emette il presente bando per il reperimento di nr. 4 posizioni di collaboratori nell’ambito della XXXIX edizione dei Soggiorni Culturali per giovani sammarinesi residenti all’estero, che si svolgerà dal 10 al 30 luglio 2019. La selezione avverrà per titoli e per colloquio, e nello specifico dei seguenti profili:

- n. 3 Tutor: n. 1 per la lingua inglese, n. 1 per la lingua francese, n. 1 per la lingua spagnola;

- n. 1 Coordinatore.

La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e del successivo colloquio con una Commissione, incaricata di accertare la conoscenza linguistica, l’attitudine e la motivazione dei candidati per le attività previste da ogni incarico, che richiede una particolare propensione alle relazioni interpersonali e disponibilità al dialogo interculturale. Le attività che i candidati selezionati dovranno svolgere sono dettagliate nel bando.

Fra i titoli e i requisiti indispensabili per inoltrare domanda rientrano:

la cittadinanza sammarinese o la residenza in territorio;

l’età, compresa tra i 24 e i 35 anni;

la laurea triennale, vecchio ordinamento o specialistica nei settori e nelle classi specificate nel bando, oppure il livello madrelingua in inglese, francese o spagnolo, con ottima conoscenza della lingua italiana.

Le domande di ammissione, formulate secondo le indicazioni specificate nel bando, dovranno pervenire al Dipartimento Affari Esteri entro e non oltre le ore 18 del 3 giugno 2019, corredate della documentazione necessaria, a pena di inammissibilità delle stesse.

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a contattare il Dipartimento Affari Esteri, via e-mail dipartimentoaffariesteri@pa.sm o telefonicamente 0549.882144.