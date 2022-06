Tutti la amiamo. Anche chi dice di non farlo. Tutti la aspettiamo. E l’abbiamo attesa mille volte di più negli ultimi due anni, tra timori e speranza. Poi improvvisamente arriva. E con lei la felicità, l’allegria, il divertimento, il sentimento, l’amicizia, le emozioni. E i ricordi, quelli che verranno e quelli che abbiamo già vissuto e non dimentichiamo più. Qui ci sono le spiagge della Dolce Vita. Qui ci sono i luoghi che hanno uno spazio particolare nel cuore di milioni di italiani e di milioni di cittadini d’Europa e del mondo. Qui c’è il sogno della vacanza più bella e spensierata, quella in cui il valore più grande è la voglia di stare insieme. In spiaggia come nei centri storici, al mare come in collina, nelle migliaia di locali, nelle centinaia di eventi. E soprattutto con il desiderio di ritrovarsi con chi amiamo nei luoghi che sono per sempre e per tutti tra le pagine più belle della nostra vita. Le spiagge della Dolce Vita, i luoghi del sogno, i posti del cuore la salutano oggi, 20 Giugno 2022, con un urlo di gioia:

BENTORNATA ESTATE!

c.s. Comune di Rimini