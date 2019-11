BRAVE! - World Cafè WOMEN Edition - Un invito dalle Candidate di Repubblica Futura

Le candidate di Repubblica Futura desiderano esprimere grande soddisfazione reciproca per la notevole presenza della componente femminile in lista, della quale arrivano a comporre circa il 50% del totale. Quando ci siamo rese conto di aver superato abbondantemente il minimo di candidate donne previsto dalla legge (33,3%) abbiamo iniziato a condurre una riflessione sull’importante ruolo che possiamo avere in questa tornata elettorale e anche successivamente. Ci siamo ritrovate a condividere tra noi una serie di posizioni comuni che vanno ben oltre le posizioni espresse nel programma sul tema delle politiche di genere. Ciò che ci accomuna è la volontà di rappresentare un modo diverso di fare politica per le donne, senza preconcetti e senza assumere posizioni assolutiste ma cercando di portare il nostro contributo per quello che siamo prima di tutto come persone e poi come candidate, ognuna con il proprio bagaglio derivante da percorsi personali, familiari e professionali diversi. Per questi motivi, abbiamo deciso di proporre alla cittadinanza e, in particolar modo, alle donne del nostro Paese, un momento conviviale che sia di confronto e dialogo, sui tanti temi che oggi toccano la sfera del femminile nella società, ricorrendo a un format nuovo e non convenzionale. Il format è quello del World Cafe, un metodo semplice ed informale per dar vita a conversazioni costruttive su questioni concrete ed importanti, sedute in piccoli gruppi attorno ad un tavolo (che nel nostro caso sarà il tavolo di locale dove poter anche cenare)Il metodo del World Café è secondo noi lo strumento giusto per la promozione di un dialogo autentico, per raccogliere spunti di riflessione, condividere conoscenze, stimolare idee innovative. Le tematiche dei tavoli saranno orientate ad affrontare argomenti che riguardano la donna, nella sua dimensione relazionale, lavorativa e familiare, in un contesto che non sarà quello di una serata pubblica, ma di una chiacchierata tra amiche. Superare la distanza e la formalità della classica serata pubblica è una decisione voluta, che riteniamo coraggiosa: non è semplice infatti affrontare tematiche spinose e complesse come la violenza sulle donne, la tutela della salute sessuale, le problematiche che riguardano la dimensione lavorativa e professionale della donna, solo per fare alcuni esempi. Pertanto, abbiamo pensato di dare un nome a queste serate coraggiose, che è anche un complimento al coraggio che le donne ogni giorno si trovano a dover mettere in campo, in un mondo che ancora le pone di fronte a sfide e problemi: “Brave!”, ossia coraggiosa, è il nome che farà da fil rouge alle iniziative da noi promosse in questo ambito. L’invito dunque è di partecipare a questa prima serata BRAVE!, intitolata World Café WOMEN Edition, che si terrà domani, martedì 12 novembre alle ore 18,30 presso la Libroteca Treesessanta, di San Marino Città per trascorrere una serata insieme: un invito che lanciamo a tutte le donne coraggiose della Repubblica.

c.s. Repubblica Futura