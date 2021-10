Calendario prove di verifica per “corso formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel settore pubblico allargato”

La Direzione Generale della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta pubblicazione del Calendario prove di verifica per coloro che hanno frequentato il “Corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato” Gli interessati possono reperirlo al link https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Formazione-Preventiva-per-l-Accesso-a-Rapporti-di-Lavoro-nel-Settore-Pubblico-Allargato.html I circa 140 candidati ammessi, ovvero coloro che hanno superato l’obbligo formativo previsto e verificato dal Centro di Formazione Professionale, sono suddivisi per gruppi con data e orario delle prove in funzione dei moduli frequentati e troveranno indicato il proprio codice ISS nel gruppo assegnato. Le prove si svolgono a partire del giorno 8 novembre 2021 presso la Sede del Centro di Formazione Professionale sita in Piazza Bertoldi, 12 a Serravalle. Il calendario prove contiene già le diverse regole di accesso alle prove e loro superamento, per ulteriori informazioni inviare una e-mail a formazione@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).