Campionato del mondo colombofilo a colombaia unica 2023

Come ogni anno, sabato 23 settembre si è svolto il Campionato del Mondo a colombaia unica dei colombi viaggiatori. La kermess internazionale, che ha visto la partecipazione di 25 Paesi, si è svolta presso il "Colombodromo Internacional Gaspar Vilanova" di Mira in Portogallo. Gli atleti alati sono stati inviati dalle federazioni nazionali tra aprile e maggio e alla chiusura delle iscrizioni erano presenti ben 2922 colombi viaggiatori, tra i quali i 12, inviati dagli allevatori ASPAC, che difendevano i colori del Titano. Dopo una serie di allenamenti e 4 gare di avvicinamento, venerdì 22 settembre hanno preso parte alla finalissima i migliori colombi. Alle 8 in punto sono stati rilasciati 903 colombi finalisti da una distanza di 370 Km dal colombodromo, ed i primissimi hanno fatto ritorno "a casa" alle 13.24 dello stesso giorno. Il primo atleta alato sammarinese si è piazzato 447, fornendo una performance al di sotto delle aspettative ma che permette agli allevatori dell'ASPAC di poter essere presenti con l'auspicio di risultati migliori nelle prossime edizioni. L'importante evento è stato arricchito da importanti riunioni del management internazionale, ai quali ha partecipato il nostro referente Dr. Matteo Grappa, e da una elegante e raffinata serata di Gala dove le varie delegazioni hanno potuto assistere alle premiazioni ringraziando, con alcuni omaggi, la federazione portoghese per la magnifica organizzazione e la calda accoglienza. Il prossimo appuntamento internazionale è fissato per le Olimpiadi colombofile che si terranno a Maastricht (NL) nell'ultimo fine settimana di gennaio e dove sarà presente anche una rappresentanza di colombi viaggiatori sammarinesi.