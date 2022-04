Cantiere interno all’ospedale, chiuso al pomeriggio il corridoio di collegamento al primo piano

Si informa la cittadinanza che a seguito della predisposizione del cantiere per lavori di manutenzione straordinaria, fino al 30 aprile resterà chiuso al pomeriggio – con orario dalle 13:00 alle 18:00 – parte del corridoio di collegamento del primo piano dell’Ospedale di Stato. In tali orari, per motivi di sicurezza, non si potrà utilizzare l’ascensore della scala “C” per accedere al primo piano o raggiungere il primo piano della scala “E” della palazzina uffici amministrativi, ma sarà necessario utilizzare il corridoio di collegamento del terzo piano. La direzione del presidio ospedaliero si scusa per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi ricordando che si tratta di lavori necessari e non procrastinabili.