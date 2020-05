Caritas San Marino: appello per una raccolta fondi

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, dopo essere stata per diverse settimane di tipo sanitario, sta assumendo ora una connotazione sociale. Colpisce soprattutto chi già viveva in situazione di difficoltà o fragilità e sta portando allo scoperto nuove ed allarmanti condizioni di povertà. In questi mesi, ognuno di noi si è scoperto inerme di fronte a questa pandemia, ma c’è chi è toccato più direttamente nella carne con un disagio che è di tipo materiale. CARITAS San Marino, ad oggi, è riuscita a dare il proprio contributo aiutando oltre 200 persone, con la distribuzione di pacchi alimentari, grazie al Banco Alimentare ed alla raccolta straordinaria operata nei supermercati aderenti, oltre che alla preziosissima collaborazione della SUMS, attraverso la quale abbiamo erogato diversi buoni spesa. Ora, però, emergono problematiche economiche che stanno toccando non poco le famiglie più deboli. Lo stato di bisogno è immediato ed impellente: con difficoltà abbiamo cercato di rispondere alle numerose e crescenti richieste, poiché non ci sono le risorse necessarie. Per tali motivi, abbiamo deciso di rivolgere un appello a tutti i sammarinesi perché si rinnovi il miracolo della solidarietà concreta rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni precarie, soprattutto per la perdita del lavoro o a causa di un reddito insufficiente. Ti chiediamo di aiutarci a rispondere a questi nuovi bisogni. Ora è il momento di agire, con altruismo e solidarietà, per vincere insieme questa ulteriore battaglia. Perché chi ha di più lo possa condividere con chi non solo ha di meno ma, purtroppo, si trova al di sotto della soglia minima di povertà, qui nella nostra Repubblica.

ABBIAMO BISOGNO DI TE. ORA PIÙ CHE MAI: SOLO INSIEME POSSIAMO FARCELA. DONA ORA

BANCA DI SAN MARINO

IBAN: SM 93 F 085 400 980 50000 50184343

CAUSALE: CARITAS SAN MARINO COVID -19

c.s. Caritas SM