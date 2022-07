Cartoon Club: Grande successo della giornata di sabato 16 luglio. Dalla Corte degli Agostiniani al Concerto di Giorgio Vanni insieme alla Iena Agresti tantissima partecipazione

Successo straordinario ieri sera, sabato 16 luglio, a Rimini per gli eventi di Cartoon Club. Dalla Corte degli Agostiniani, sold out per il concerto disegnato dedicato a Diabolik e una piazza Fellini gremita come non si vedeva da anni per il concerto di Giorgio Vanni (il re delle sigle dei cartoni animati) e la Iena Andrea Agresti che si sono uniti per dar vita a La Iena e il Drago: 100 minuti di sfrenata nostalgia nel ripercorrere le sigle più amate da ogni generazione. “Siamo felici della ripresa dei concerti dal vivo, tanto pubblico manifesta la propria voglia di venire, ascoltare, stare assieme, esorcizzare anche il Covid. Il concerto di Rimini è stata un'emozione unica. Migliaia e migliaia di persone pronte a cantare, ballare e partecipare. Senza dubbio è una delle tappe più emozionanti del tour. L'accoglienza riminesi è sempre eccezionale, l'organizzazione di Riminicomix / Cartoon Club impeccabile. Ho trascorso adolescenza e giovinezza sulla Riviera romagnola, ritornare e suonare davanti a migliaia di persone e mangiare una buona piadina riminesi è impagabile. – E’ così che ha commentato Giorgio Vanni, che ha proseguito “Sul palco abbiamo portato la nuova nostra produzione ‘La iena e il drago’, ha funzionato benissimo. La band è stata una festosa macchina del suono, la Iena Agresti un vero frontman. Grazie Rimini, spero di ritornare presto!". Infine, tantissimi bambini e bambini alla Piazza sull'Acqua per "Magicamente, vieni a incontrare le Principesse delle tue fiabe preferite". "E' stata un'affluenza incredibile a tutti gli appuntamenti - racconta Paolo Guiducci organizzatore di Cartoon Club - Un successo bellissimo per noi e per tutta la città di Rimini".

Comunicato stampa

Cartoon Club