Cassa di Risparmio main sponsor del Cons

Cassa di Risparmio rappresenta un patrimonio del Paese, non è soltanto una cassa di risparmio, non è soltanto una banca. Da quando siamo nati abbiamo supportato tante iniziative, piccole e grandi, che senza l’aiuto tangibile di Cassa di Risparmio forse non si sarebbero concretizzate, convinti di aver contribuito così al benessere dell’intera collettività. Queste sono le parole del Presidente Carloalberto Giusti che ritroviamo nella presentazione del progetto editoriale “Uno Stato, la Sua Banca” realizzato per i 140 anni dell’Istituto. Una sintesi perfetta di quanto rappresenti Cassa di Risparmio per il territorio, e in questi giorni in particolare per lo Sport. È, infatti, di qualche settimana fa il rinnovo della Convenzione che legherà anche per il 2023 il C.O.N.S. a Cassa di Risparmio, quest’ultima in qualità di main sponsor. Un legame tra le due realtà che si consolida ulteriormente e che ha visto l’incontro del Direttore Generale di Cassa di Risparmio Francesco Rescigno con il Presidente del C.O.N.S. Gian Primo Giardi.

