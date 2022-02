Cattolica, il nuovo Comandante dei Carabinieri incontra la Sindaca

Colloquio e presentazioni nei giorni scorsi tra la Prima cittadina ed il sottotenente Vincenzo Sirico che ha preso il comando della locale Tenenza dei Carabinieri. La Sindaca Franca Foronchi: “Gli ho augurato un buon lavoro e ribadito la piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale”

Primo contatto, nei giorni scorsi, tra il neo Comandante della Tenenza di Cattolica, il Sottotenente Vincenzo Sirico, e l’Amministrazione Comunale. La Sindaca, Franca Foronchi, ha ricevuto l’Ufficiale a Palazzo Mancini ed è stata l’occasione per presentarsi. “Un colloquio molto cordiale – ha sottolineato la Sindaca Franca Foronchi – durante il quale abbiamo posto l’accento sulla piena collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo da entrambi le parti è quello di essere vicini alla comunità, fornire ai cittadini un servizio sempre e quanto più efficace rispetto al tema della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al Sottotenente Sirico ho rivolto i migliori auguri di buon lavoro, di poter proseguire nel solco del suo predecessore. Ho espresso tutta la gratitudine per il servizio svolto con costanza al servizio della nostra collettività. Negli anni si è colta una particolare attenzione dell’Arma per la città durante tutto l’anno, specialmente nel delicato periodo estivo. Un presidio sempre vigile che affronta e gestisce le più svariate problematiche, compresa l'emergenza sanitaria che in quest’ultimo biennio ha portato tante divise ad essere in prima linea. Questo ci ha sempre fatto sempre sentire sicuri”.