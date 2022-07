Cattolica, incontro tra la Sindaca ed il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini

Incontro ieri mattina, 5 luglio, a Palazzo Mancini tra la Sindaca Franca Foronchi ed il nuovo Comandante della Guardia costiera di Rimini, il capitano di fregata Giorgia Capozzella. Ad accompagnarla nella visita il Comandante uscente, il capitano di fregata Marcello Monaco, ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica, Maurizio Spanò. Proveniente dalla Capitaneria di porto di Napoli, il Capitano Capozzella è originaria di Gaeta e si insedierà ufficialmente a Rimini il prossimo venerdì 8 luglio. La Sindaca Foronchi si è voluta complimentare, da donna a donna, per il nuovo e prestigioso incarico. “Voglio darle il benvenuto - ha detto la Prima cittadina - nel nostro territorio ed in questo tratto di Mare Adriatico a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità. Viviamo in un comprensorio che vanta storia e tradizioni fortemente legate al mare, da sempre votato al turismo ed alla pesca. Per questo l’impegno della Guardia costiera è sempre percepito quale fondamentale, da cittadinanza e turisti, per garantire sicurezza in terra come in mare”. Ribadito, inoltre, il rapporto di grande collaborazione sempre esistito con l’Amministrazione comunale cattolichina. Un saluto ed un ringraziamento, infine, per il lavoro svolto al Capitano uscente Marcello Monaco che, dopo Rimini, si sposterà alla Direzione Marittima di Olbia.

c.s. Comune di Cattolica