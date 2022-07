Cattolica “Us Baila” tutti i martedì in Piazza Mercato

Piazza del Mercato pronta a trasformarsi in una vera e propria balera a cielo aperto. L'appuntamento è per tutti i martedì di luglio ed agosto con le migliori orchestre di liscio che faranno cantare e ballare il pubblico. Un cartellone di musica dal vivo che prende il nome di "Us Baila" e che vuole essere un richiamo alla migliore tradizione della romagnola. “Questi eventi gratuiti - spiega il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - rientrano in un progetto più complessivo di intrattenimento pensato e sovvenzionato dall'Amministrazione Comunale. L'obiettivo principale è quello di valorizzare le piazze di Cattolica con eventi, soprattutto musicali, e dare la possibilità a concittadini e turisti di godere di questi momenti. Il liscio in Piazza Mercato, in particolare, intende proseguire una tradizione molto apprezzata che rende questo luogo punto di riferimento per il ballo. Non a caso, in questa stessa piazza anche il coro de “La Canta” svolge i sui concerti”. Il primo appuntamento è per martedì 12 luglio, alle ore 21.00, con “Renzo e Luana” e gli Amici del sole. “Apriamo con degli artisti - sottolinea Belluzzi - che non abbiamo scelto a caso. Infatti, la rassegna vuole essere anche un omaggio al grande Raul Casadei”. Renzo Vallicelli, detto il Rosso, e Luana Babini, infatti, hanno fatto parte dell'Orchestra Casadei. “Manteniamo l'impegno di offrire una città dinamica - conclude Belluzzi - in grado di regalare ogni sera iniziative diverse all'insegna del sano divertimento per tutti”.

c.s. Comune di Cattolica