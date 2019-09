Cava dei Balestrieri: approvata l'Istanza per l'intestazione della scalinata al Professor Giuseppe Rossi

A nome di tutti i firmatari esprimo il più vivo compiacimento per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Grande e Generale, dell’Istanza d’Arengo con la quale si chiedeva l’intestazione della gradinata della Cava dei Balestrieri al Professor Giuseppe Rossi. Questo atto fa onore ai Consiglieri della Repubblica che hanno voluto riconoscere il valore dell’opera svolta da Giuseppe Rossi nei confronti di tanti giovani sammarinesi, ai quali ha trasmesso amore e rispetto per le nostre tradizioni più genuine, per la storia e le Istituzioni del nostro Paese. Tale riconoscimento ci pare particolarmente importante in un momento in cui la memoria storica appare particolarmente labile e forse troppo in fretta si dimenticano fatti e persone che hanno concretamente contribuito al senso dello Stato e alla concordia cittadina. Per noi giovani di allora, che lo seguimmo nell’avventura della Federazione Balestrieri Sammarinesi per molti anni, ma anche in seguito, la figura di “Peppino” è sempre stata un punto di riferimento e ci piace pensare che in questa giornata Egli sia soddisfatto dei suoi allievi. Augusto Casali.