Cecchetti e Margiotta: interrogazione su Timeline

Lo scorso anno, nei giorni 27-28-29 luglio si è svolta la manifestazione “TIMELINE” la quale ha rievocato la storia del nostro Paese tramite la ricostruzione delle diverse epoche storiche sammarinesi. Dopo diversi indugi e ben due delibere del Congresso di Stato, il Segretario Michelotti ha deciso di dare corso a tale evento, il quale rientrava a pieno titolo nell’ambito delle manifestazioni estive nel Centro Storico della Capitale. Tali serate di rievocazione hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico, nonostante sia stato l’unico evento a pagamento, (circa 9000 presenze, senza considerare coloro che sono entrati prima della corresponsione del biglietto d’ingresso) e di grande spettacolo e rilievo delle epoche sammarinesi. Le risposte date dal Segretario di Stato competente alle tante e diverse domande poste nell’interpellanza presentata l’anno scorso, trasformata in mozione ed ancora in attesa di discussione nella Commissione Consiliare preposta dal Consigliere Giovanna Cecchetti, se da una parte non esaustive, dall’altra danno un giudizio positivo sull’evento stesso e che sicuramente il 2019 avrebbe rappresentato la continuità dell’iniziativa. Inoltre, avendo stipulato un accordo con la società Cinephil, il quale ha consegnato allo Stato la proprietà del marchio “Timeline” e l’organizzazione e gestione dell’evento, interroghiamo il Governo per sapere:

a) il perché non si è proceduto alla 2° edizione della manifestazione in oggetto;

b) se tale scelta è stata confrontata e condivisa con le Associazioni di Categoria;

c) se la decisione di non svolgere l’evento è un suggerimento dell’Ufficio del Turismo o una scelta del Segretario di Stato competente o addirittura del Congresso di Stato.

Si richiede risposta orale.





Interrogazione dei Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti e Tony Margiotta