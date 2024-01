Centenari all’Inaugurazione della XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica "Giancarlo Ghironzi"

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), è lieta di informare che il giorno 26 Gennaio si svolgerà l’inaugurazione dell’XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” alla presenza del Prof. Giovanni Zuliani, Direttore del Master, del Prof. Domenico Cucinotta, Presidente Comitato Scientifico dell’ASGG e del Prof. Miguel Acanfora Segretario Generale del IAGG (International Association of Gerontology Geriatrics). Gli argomenti svolti riguarderanno in particolare i fenomeni dell’Invecchiamento e le teorie dell’Invecchiamento, anche con la partecipazione di Centenari della nostra Repubblica di San Marino. Come fa notare il Presidente dell’ASGG, il Dott. Carlo Renzini: “In questo periodo storico la Geriatria e la Gerontologia hanno assunto un ruolo assai rilevante come conseguenza delle transizioni demografiche, ovvero dell'invecchiamento della popolazione, dapprima nei Paesi occidentali e successivamente anche i tutti i Paesi in via di sviluppo. Al giorno d'oggi conoscere i fenomeni correlati al processo di invecchiamento, le sindromi geriatriche e le metodologie come la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD) è diventato fondamentale per un gran numero di figure professionali, non solo geriatri.” Infatti la maggior parte delle professioni sanitarie ed anche non sanitarie, si confrontano quotidianamente con le persone anziane. Questa tendenza demografica all'invecchiamento della popolazione è in gran parte prevedibile per cui è possibile ideare ed è necessario attivare dei piani per affrontare la situazione nel migliore dei modi. Gli anni di vita guadagnati possono essere vissuti in buone condizioni di salute e di autonomia cercando di evitare un declino fisico e cognitivo repentino. Per questo la società e la sanità pubblica devono essere pronte a far fronte adeguatamente alle aumentate richieste della popolazione. Sono 16 nuovi candidati colleghi medici e psicologi che partecipano al nuovo corso dell’anno accademico 2023/24, che si svolgerà in presenza e in didattica a distanza, e si vanno ad aggiungere agli oltre 184 diplomati delle precedenti edizioni, del Master, ideato dalla stessa associazione ASGG e portato avanti in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara. Un corso di formazione di II livello, così completo ed avvincente sulle problematiche di salute e sociali dell’anziano, per medici di medicina generale, specialisti, laureati in psicologia e scienze infermieristiche, ha trovato negli anni sempre un maggiore interesse e riconoscimenti anche da parte di prestigiose società scientifiche come la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(SIGG), EuGMS (Società Europea di Geriatria) e l’International Association of Gerontology Geriatrics (IAGG). L’Inaugurazione si svolgerà presso il WELCOME HOTEL, presso il WTC, via dei sessanta, 99 – DOGANA – Repubblica di San Marino

cs ASGG