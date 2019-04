Centro Sociale di Dogana: 12 Aprile la presentazione di "Viaggio nella Gnosi: una via per ritrovare se stessi".

Venerdì 12 Aprile alle ore 21 presso la Sala confererenze del Centro Sociale di Dogana si svolgerà la presentazione del libro di Andrea Bertolini e Fabio Imbergamo "Viaggio nella Gnosi: una via per ritrovare se stessi". Sarà presente uno degli autori e cioè Andrea Bertolini che nel corso della serata risponderà a numerosi quesiti tra cui "Cos'è la Gnosi termine di cui spesso si parla ma di cui si conosce così poco?" "Perchè, nonostante la figura di Cristo sia molto amata e apprezzata, una gran parte delle persone si rivolge all'oriente per fare un percorso di autoconoscenza?" "Esistevano nel Cristianesimo antico pratiche come la meditazione, lo studio di sé, la psicologia evolutiva?" L'ingresso alla serata è gratuito. Andrea Bertolini si occupa di ricerca spirituale da quasi quarantanni. Ha viaggiato in tutti i continenti alla ricerca della Sapienza iniziatica, studiando con diversi maestri, sia di tradizione orientale che occidentale. E' autore di diversi saggi e libri.