Centro Sociale S. Andrea: Essere madre per dire sì alla vita, un bene per tutta la nostra società

Essere mamma oggi e fare festa proprio perché si è mamma sembra una sfida ad un mondo e ad una mentalità per i quali essere madre è un fatto sempre più scomodo e fastidioso. Eppure ogni uomo sa che la sua esistenza e proprio la sua stessa esistenza fisica è dipesa dal gesto gratuito con cui una madre lo ha accolto e gli ha permesso di venire alla luce; per questo magari inconsciamente ognuno di noi porta dentro di sé nei confronti della madre un senso di gratitudine e di riconoscenza. In nessun altro rapporto infatti, come in quello tra una madre e un figlio, è così evidente che l’accoglienza l’uno dell’altro è condizione stessa per poter vivere, per poter esistere.

Tuttavia la cultura in cui siamo immersi ha esaltato l’uomo come individuo isolato, l’uomo che per essere libero rinuncia a tutti i legami, da quelli del popolo a cui appartiene, a quelli familiari e da ultimo, al legame più profondo che è quello della maternità. E nel rifiuto della maternità questa cultura raggiunge il punto più alto di disumanizzazione, finendo anche per rendere legittima, con l’aborto, la soppressione del figlio.

Mentre i legami sono elementi fondamentali per la vita di ogni uomo, occorre ricordarci valore e la preziosità della maternità e della paternità, per questo nelle situazioni di difficoltà, specialmente quando c’è una nuova vita nascente, tutti dobbiamo contribuire affinché siano rimossi gli ostacoli che impediscono ai figli di completare il loro viaggio verso la nascita.

Occorre che l’intera comunità del nostro Paese maturi la coscienza che la scelta di aprirsi alla generazione e all’accoglienza di una nuova vita è un valore prezioso per tutti. La maternità e la paternità sono un bene sociale, arricchiscono il mondo di nuove risorse e di nuove energie.

Passare dall’indifferenza all’attenzione, alla solidarietà, all’accoglienza. L’invito è quello di ritrovarci insieme per lavorare in unità con l’intera società per la centralità di questi bambini in arrivo, delle loro famiglie e per la messa in atto di azioni concrete a loro sostegno, per garantire il diritto ad una gravidanza e maternità serena. Il nostro impegno è di unirci a tutti coloro, singoli e realtà associative, che già aiutano concretamente chi vive la situazione di una maternità difficile, oltre a quello di continuare il lavoro di sensibilizzazione sul valore dell’accoglienza e del rispetto della vita dal suo nascere alla sua morte naturale.









Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea