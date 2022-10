Coe: partenza della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla IV Sessione 2022 dell’Assemblea Parlamentare che si terrà dal 10 al 14 ottobre p.v. a Strasburgo. In apertura dei lavori l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattiti in procedura d'urgenza o di attualità, riguardanti l’aggressione russa contro l’Ucraina e le conseguenze per l’Europa, così come le ostilità militari tra l’Armenia e l’Azerbaijan. In plenaria si discuterà di temi quali il contrasto all'islamofobia, o razzismo anti-musulmano in Europa, i Paesi terzi sicuri per i richiedenti asilo e le misure illegali di gestione dei migranti respinti via terra e via mare, oltre che del sostegno di una prospettiva europea per i Balcani occidentali. Si terrà altresì un dibattito sull'impatto della Brexit sui diritti umani in Irlanda, nonchè sull’uso improprio del Sistema di Informazione Schengen da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa come sanzione politicamente motivata. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la discriminazione contro le donne nel mondo dello sport e la lotta per la parità di condizioni, così come sul futuro del lavoro e la rivisitazione dei diritti dei lavoratori, nonché in merito al tema della discriminazione vaccinale. Sarà altresì oggetto di dibattito, il rispetto degli obblighi e degli impegni statutari da parte di Turchia, Ungheria e Romania. Nel corso della Plenaria interverrà in videoconferenza, il Presidente dell'Ucraina Volodymyr ZELENSKYY, inoltre il Presidente della Confederazione Svizzera Ignazio CASSIS, il Presidente dell'Irlanda Michael D. HIGGINS e il Primo Ministro dell'Albania Edi RAMA, risponderanno alle domande che saranno loro rivolte dall’Assemblea. Interverranno altresì il Ministro irlandese per gli Affari Europei Thomas BYRNE, nell’ambito della Presidenza irlandese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić.

