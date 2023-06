Come diagnosticare e curare la malattia celiaca: la Pediatra ISS organizza un corso di formazione con i maggiori esperti del settore

Alta formazione pediatrica sulle “Nuove Strategie Diagnostiche e Terapeutiche per la Malattia Celiaca”. Si intitola così infatti, il corso che si terrà sabato 17 giugno nella Sala Montelupo di Domagnano, organizzato dall’Istituto Sicurezza Sociale insieme all’Associazione Celiaci Sammarinesi e all’Associazione Italiana Celiachia, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia e dell’Authority Sanitaria. La giornata vedrà una seria di approfondimenti e panel dedicati alla malattia celiaca, tenuti da alcuni dei maggiori esperti in materia in ambito internazionale. In particolare, si alterneranno sul palco: la Prof.ssa Fiorella Balli, professore ordinario di Pediatria all’Università di Modena-Reggio Emilia, il Prof. Carlo Catassi, professore Ordinario di Pediatria all’Università Politecnica delle Marche, Direttore della Clinica Pediatrica e della Scuola di Specializzazione per Pediatri dello stesso plesso, il Prof. Umberto Volta, professore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, membro del Board Nazionale dell’Associazione Italiana Celiachia e consulente scientifico della stessa per la Regione Emilia-Romagna, il dr. Andrea Conti, Direttore UOC Dermatologia dell’Ospedale Infermi di Rimini e la Prof. Elena Lionetti, professore associato di Pediatria all’Università Politecnica delle Marche. Insieme a loro, interverranno anche i medici dell’Istituto Sicurezza Sociale, tra cui la Direttrice della UOC Pediatria Laura Viola e la referente della UOS Endoscopia e Gastroenterologia Annachiara Piscaglia, che si occupano da sempre di celiachia insieme alle colleghe Dr.ssa Susanna Alessandrini e Beatrice Delvecchio, sarà presente inoltre la Dr.ssa Marina Corsi che tratterà il tema della dieta nella Malattia celiaca. Un tema quanto mai importante quello della celiachia, soprattutto quando si parla di giovani e di nuovi metodi per la diagnosi e la terapia: si stima infatti che i celiaci siano in aumento in tutto il mondo occidentale e rappresentino l’1% della popolazione mondiale, ma soltanto 1 caso su 3 viene però identificato. L’evento, per il suo grado di approfondimento, prevede il rilascio di 4 crediti ECM ed è accreditato per Medici Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti, Psicologi, Dietisti, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. “È sempre un piacere poter organizzare e portare a San Marino convegni di così alto profilo, che danno lustro e visibilità a tutto il nostro sistema sanitario– spiega la Direttrice della UOC Pediatria, Laura Viola -. L’argomento scelto è poi di vitale importanza per chiunque studi e tratti le materie che insorgono spesso in età pediatrica. Il numero di pazienti pediatrici e adulti con malattia celiaca è infatti in costante aumento e saper riconoscerne i sintomi e trattarli nel miglior modo, fin dalla giovane età, rappresenta un valore aggiunto. Mi auguro che tanti specialisti potranno partecipare al convegno”. “Voglio ringraziare chi ha organizzato questo convegno e cogliere l’occasione per sottolineare l’attenzione che a livello multidisciplinare l’ISS dedica a questa problematica dovuta alla sensibilità delle persone al glutine – dichiara il Direttore Sanitario e Socio-Sanitario Sergio Rabini –. Sono particolarmente orgoglioso di constatare l’alto livello formativo dei corsi e convegni che stiamo organizzando in questo 2023, grazie alla collaborazione di tutti i professionisti e servizi coinvolti ed agli alti profili dei relatori”. “Continuano i nostri investimenti in formazione, cercando di proporre contenuti accattivanti e utili a migliorare le prestazioni e i servizi non solo per l’Istituto Sicurezza Sociale, ma di tutto il territorio che ci circonda - afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Sono molto contento che le collaborazioni si incrementino in questo settore specifico e ringrazio per questo i professionisti delle Università di Bologna, Modena-Reggio Emilia e Politecnica delle Marche, nonché i presidi ospedalieri dell’AUSL Romagna. Sono particolarmente soddisfatto che il focus ricada, in questo caso, sulla malattia celiaca: una patologia da troppi sottovalutata, che diventa invece focus prezioso grazie anche al lavoro del personale ISS, in particolare della Dr.ssa Laura Viola e di tutti gli esperti che arricchiranno con i loro interventi i lavori del convegno.”

Cs - ISS