Comitato ANIMA: “Dove stiamo andando?”

Dove stiamo andando? Una riflessione dopo i gravi episodi accaduti a San Marino San Marino, 15 aprile 2025. Una data che la Repubblica non dimenticherà facilmente. Il giorno seguente, al risveglio, il Paese si è trovato di fronte all’ennesimo orrore, ripetuto per oltre dieci anni: il killer seriale di cani ha colpito ancora avvelenando e uccidendo, gettando nello sconcerto un’intera comunità. Un fatto che, ancora oggi, lascia sgomenti e fa riflettere sulla deriva etica e morale che sembra ormai radicata nella nostra società. Dopo quell’episodio, abbiamo assistito a un’escalation inquietante: dal caso del killer al più recente episodio di pedofilia riguardante una persona già condannata nella vicina Italia — “che, a quanto risulta, aveva prontamente avvisato chi di dovere” — un caso che, purtroppo, come è stato sottolineato, non è isolato. Soggetti lasciati indisturbati nel loro posto di lavoro, persino all’interno di ambienti scolastici. E oggi, assistiamo al dibattito sulla riforma IGR, che sembra aver lasciato inascoltata la voce dei cittadini e dei lavoratori: oltre 10.000 persone sono scese in piazza la prima volta e circa 8.000 la seconda, per farsi sentire. Una mobilitazione che dimostra quanto forte sia il desiderio di partecipazione e di giustizia sociale. Come Comitato A.N.I.M.A., noi ci siamo e continueremo a esserci. Osserviamo, ascoltiamo e documentiamo. Perché ciò che accade non può più essere ignorato, né liquidato come una semplice serie di “casi isolati”. Ci chiediamo: dove vogliamo arrivare? Che Paese vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti? Quale futuro stiamo costruendo, se la violenza, la devianza, il lassismo e l’indifferenza trovano sempre più spazio? E soprattutto: chi dovrebbe tutelarci e garantire un futuro dignitoso alla nostra Repubblica sta davvero facendo la cosa giusta? Non per clamore, ma per pura coscienza e consapevolezza. San Marino ha bisogno di ritrovare un senso di giustizia, dignità e umanità. Per tutti i suoi Cittadini e Animali.

C.s. - Comitato A.N.I.M.A.







