Comitato Sammarinese di Bioetica: Il diritto all'oblio oncologico

In data odierna il Comitato Sammarinese di Bioetica ha tenuto la conferenza stampa per presentare il suo ultimo documento “IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO” che costituisce un unicum nel panorama bioetico internazionale.

Il documento pone l’attenzione sulle discriminazioni che subiscono le persone guarite da una malattia oncologica nel momento in cui non possono accedere ad alcuni servizi finanziari, ad esempio prestiti bancari e assicurazione sulla vita, nonché possibilità di adottare.

Il diritto all’oblio permette al soggetto guarito dal cancro di non rilasciare i propri dati sanitari, se trascorso un certo tempo dalla remissione della malattia.

Il Parlamento Europeo richiede agli Stati membri di normare il diritto all’oblio oncologico entro il 2025.

Il documento è reperibile sul sito del Comitato Sammarinese di Bioetica al seguente link: https://bioetica.sm/