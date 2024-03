Commissione Pari Opportunità: i vincitori del Concorso Artistico Barbablù; il 20 marzo le premiazioni

La Commissione Pari Opportunità si è riunita a ha decretato i vincitori della quarta edizione del Concorso Artistico Barbablù. La Commissione è molto soddisfatta della partecipazione che c’è stata in questa edizione, e sottolinea il grande lavoro fatto da ragazzi nella rielaborazione del tema trattato, grazie anche al sostegno degli insegnanti. Gli elaborati fanno parte infatti di diverse categorie, tra le quali disegno, collage, fotografia, fumetto e poesia.

La Commissione comunica che gli elaborati vincitori del Concorso Barbablù sono:

1° Premio: Le fotografie “Sguardi sulla violenza” della Classe 3G delle scuole Medie di Fonte dell’Ovo

2° Premio: La poesia “Non sarò come papà” di Stella Carigi della classe 4 del Liceo Classico

3° Premio: Il Collage “BASTA” di Valentina Varliero della classe 4 Liceo Classico

4° Premio ex equo: Il fumetto “Uomo anche tu sei nato da una donna” di Rachele Crema della classe 1 Classico e il fumetto “Non lasciare che nessuno ti rubi i colori!” di Letizia Della Valle e Noemi Pierini della 3F della scuola media di Serravalle

5° Premio: Il Calligramma “Amore è/amore non è” di Giorgia Mini e Ghenta Demir della classe 2E del CFP

Premio Critica Istituito CPO: Antologia di poesie “Nomi di Fantasia” della classe 2B del Liceo Economico

I premi verranno assegnati durante l’evento di premiazione dei vincitori, che si terrà il giorno Mercoledì 20 Marzo dalle ore 16.45 presso il Centro Salute Donna, al 4° piano del Centro Commerciale Atlante e a cui seguirà un rinfresco. La Commissione ringrazia sentitamente gli sponsor che hanno messo a disposizione i premi del concorso, dimostrandosi attenti all’importanza del veicolare la lotta contro la violenza di genere anche attraverso mezzi non convenzionali di sensibilizzazione. Grazie a libreria COSMO, WONDERBAY, TIME OFF, MAVIE Gioielli, BAR DEL POSTO e 02 ZeroDue per il loro sostegno. La cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s. Commissione Pari Opportunità