Comunicato stampa centri estivi ragazzi con disabilità

Per l’estate 2021 prende forma l’offerta dei Centri Estivi promossi dalle Federazioni Sportive in collaborazione con la Segreteria Istruzione e Cultura. Quest’anno, in seguito all’accoglimento dell’Istanza d’Arengo “per la realizzazione di attività formative ed educative in periodo estivo per ragazzi con disabilità che frequentano scuole medie e superiori” (Istanza n.13 del 4 ottobre 2020 presentata dalla Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU), la Segreteria Istruzione e Cultura e il Dipartimento Istruzione hanno promosso l’avvio di una prima sperimentazione in collaborazione con alcune Federazioni Sportive che si sono rese disponibili ad accogliere, nelle attività proposte per il periodo estivo, anche ragazze e ragazzi disabili nella fascia d’età tra gli 11 e i 16 anni. La Federazione Sammarinese Nuoto, la Federazione Sammarinese Tennis, la Federazione Sammarinese Arti Marziali Karate “Miyagi”, la Federazione Sammarinese Ginnastica, Atletica Olimpus e T&F e Atletica GPA offriranno nel periodo estivo occasioni di svago e relazione con il gruppo dei pari, in cui ci si potrà confrontare anche attraverso l’espressività, il movimento e la natura. Il Dipartimento Istruzione assegnerà del personale formato e preparato che offrirà sostegno alle Federazioni per accogliere al meglio i ragazzi e le ragazze disabili che vorranno iscriversi ai Centri Estivi, questo supporto garantirà ai partecipanti di poter continuare a coltivare interessi e di consolidare le abilità acquisite assieme ai loro coetanei anche nel periodo extrascolastico. Sarà possibile iscriversi fino al 27 maggio 2021 contattando direttamente le Federazioni. Per maggiori informazioni si veda il sito www.educazione.sm

Cs Segreteria Istruzione