Comunicazione Gruppo “Bonelli Bus & Benedettini per Giro del Monte

Si comunica che in occasione della manifestazione sportiva “Giro del Monte” prevista nella giornata di sabato 18 maggio p.v., il servizio di linea internazionale “Rimini – San Marino”, adotterà le seguenti modifiche: • La corsa delle 16:55 (con partenza da Rimini verso San Marino) avrà come capolinea la fermata di Borgo Maggiore (Bar Forcellini); • La corsa delle 19:15 (con capolinea Rimini) avrà come partenza la fermata di Borgo Maggiore (Bar Forcellini) con partenza alle ore 19:24; Ai fini del raggiungimento del nuovo capolinea/partenza suggeriamo gli utenti di utilizzare il servizio funivia attivo fino alle ore 20:00.

cs Gruppo “Bonelli Bus & Benedettini SpA”