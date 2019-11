Conferenza di alto livello in occasione del 30 ° anniversario del CPT

Si sta svolgendo, presso il Palazzo d'Europa a Strasburgo, la conferenza sul tema delle garanzie, durante le prime ore di fermo di polizia, cioè, i tre diritti fondamentali, diritto all'assistenza di un avvocato, di un medico di fiducia e di un familiare. Tema molto discusso e sempre al centro dell'attenzione sia del CPT per il contesto europeo, che per l'SPT, per le nazioni che hanno ratificato la Convenzione dei diritti dell'uomo, per prevenire la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Tutti uniti per dire che la tortura è controproduttiva e inefficace per ottenere informazioni, pur essendo la via più breve e più praticata. CPT e SPT, insieme, per pensare ad un cambiamento culturale delle forze dell'ordine e per applicare "le renversement de charge de la peine", cioè, dalla persona che fa, all'istituzione che ne deve rispondere. Le linee guida, sono e saranno sempre, il dialogo e la cooperazione, strumenti utilizzati, per far crescere e rispettare i diritti umani ovunque.

c.s. Maria Rita Morganti, membro CPT