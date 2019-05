Conferenza di Alto Livello sui pericoli della disinformazione - 10 maggio 2019 - Teatro Titano, San Marino

Si aprirà venerdì prossimo, alle ore 9, al Teatro Titano, la Conferenza di Alto Livello sui Pericoli della Disinformazione, patrocinata dalle Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e per l’Informazione. L’articolato Programma della Conferenza, che si trasmette nuovamente in allegato nella versione definitiva, prevede, nelle due sessioni della giornata, un’alternanza di qualificati relatori nazionali e internazionali, provenienti dal settore dell’informazione e della salute, nella loro veste di esperti, ricercatori, accademici, giornalisti e rappresentanti di organizzazioni multilaterali. Due sessioni, due tavole rotonde e il confronto con il pubblico offriranno gli strumenti utili per andare alla ricerca della verità: fine ultimo di un’informazione sana, imparziale e onesta, garante della democrazia nell’era delle fake news. Si rammenta che giovedì mattina scadono i termini per l’accredito dei giornalisti che, partecipando all’evento, potranno maturare crediti formativi. La partecipazione è gratuita.